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Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал, как переболел коронавирусом

Олег Лебедев

Глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, как переболел коронавирусом.

Заболевание сразу началось с температуры в 39 и 5. «Наряду с вирусной пневмонией у меня была ещё «стандартная» бактериальная. Именно она и дала высокую температуру. В таком состоянии я обратился к нашему врачу общей практики в Кунье, он приехал ко мне домой, послушал и срочно отправил в Великие Луки на компьютерную томографию лёгких. Дело было 13 июля. Выяснилось, что поражение лёгких уже составляет 40%. Через пару дней был готов анализ на коронавирус. Конечно, он был положительный», - поделился 45-летний глава района.

Затем Олега Лебедева поместили в псковский ковид-центр. Здесь на фоне вируса у пациента развился сильнейший токсикоз. «Спасибо врачам, они меня вытащили из этого состояния, оживили. Неделю я пробыл в Пскове, последний день – в реанимации на высокопоточной кислородной терапии», - уточнил Олег Лебедев.

В течение дня медики приняли решение об отправке пациента, состояние которого ухудшалось, в Боткинскую больницу в Санкт-Петербург.

«Там двое суток я провёл в отделении реанимации и интенсивной терапии, подключённый к всевозможным приборам. Каждые три часа у меня брали кровь на анализ, ставили капельницы. Хоть меня привезли ночью, но ощущения, что всё замерло, не было, наоборот, постоянно приходили врачи. Затем меня перевели в общее отделение, где я пролежал до 19 августа. Теперь я в Кунье на больничном. В итоге лёгкие были поражены коронавирусом на 70%, и это ещё не самая плохая ситуация… Мне объяснили, что через два-три месяца всё должно восстановиться, а пока, конечно, болезнь даёт о себе знать: быстро устаю даже от минимальных нагрузок, пью антибиотики нескольких видов, но в общем чувствую себя нормально. В качестве рекомендаций – прогулки на свежем воздухе, комплекс дыхательных упражнений для лёгких, отдых, правильное питание. Через пару дней мне предстоит сдать анализ крови, побывать у врача и на этом основании будем принимать решение, что делать дальше: включаться в работу или оставаться на больничном», - рассказал Олег Лебедев.

Через Псковское агентство информации глава Куньинского района посчитал нужным обратиться к жителям Псковской области с просьбой. «Люди, пожалуйста, носите маски, не пренебрегайте средствами защиты! Начинаешь понимать, что это такое, только в больнице, когда уже поздно. Никому не пожелаю такого «счастья». Не дай Бог это пережить!» - подытожил Олег Лебедев.

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