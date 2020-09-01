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Общество

Квартира и земельный участок должников выставлены на торги в Псковской области

Квартиру и земельный участок выставило на торги УФССП России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, торги в форме электронного аукциона состоятся 15 сентября 2020 года в 10:00.

Так, у желающих будет возможность приобрести квартиру в доме на проспекте Энтузиастов в Пскове площадью 33,2 квадратных метра (начальная цена продажи – 1 065 900 рублей. Шаг аукциона — 11 тысяч рублей, сумма задатка – 532 950 рублей).

Также на торги выставлен земельный участок площадью 1 280 квадратных метров, который расположен вдоль озера Комшанское в Великолукском районе (начальная цена продажи – 52 700 рублей. Шаг аукциона – 1 тысяча рублей, сумма задатка – 26 350 рублей).

Заявки на участие в торгах подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

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