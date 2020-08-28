Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

13:17, 01 сентября 2020, ПАИ

Экспертами прогнозируется годовая инфляция в России в сентябре на уровне 3,6%, к концу года ее темп возрастет до 3,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз, сформированному путем опроса аналитиков.

В мае годовая инфляция замедлилась до 3% (в апреле насчитывалось 3,1%), в июне она повысилась до 3, 2 % в связи с ограничительными мерами по коронавирусу, а в июле – до 3,4 %, таковы данные Росстата. Эксперты предполагали, что годовая инфляция в августе будет на уровне 3,4 %.

Подавляющее большинство аналитиков в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом не предсказывает. Часть экспертов допускает дефляцию: благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию годовая инфляция в начале осени прогнозируется в диапазоне от 3,4 до 3,8%.

«Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре», — отмечает начальник аналитического управления одного из российских банков Владимир Евстифеев.

С ним соглашается главный экономист другого банка Наталья Орлова, прогнозируя снижение стоимости плодоовощной продукции.

Большинство опрошенных экспертов считает, что к концу года инфляция не достигнет целевого уровня в 4%.