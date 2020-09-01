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Общество

Псковские сослуживцы возложили цветы к памятной доске Героя России Алексея Ширяева

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

На праздничной линейке, посвященной Дню знаний, сотрудники ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области возложили корзину цветов к памятной доске Героя России Алексея Ширяева у школы №12. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области. 

Сослуживцы почтили память о нем у школы, в которой учился Герой России. В честь его подвига образовательное учреждение получило название имени Алексея Ширяева.

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Среди гостей на мероприятии, посвящённом началу нового учебного года,  присутствовали главный врач городской поликлиники, депутат городской думы Галина Неваленная, руководство и преподавательский состав школы, учащиеся и их родители.

Открывая торжественную линейку, директор Виктор Аксенов пожелал ученикам удачи, успехов в освоении новых предметов, получении знаний, которые будут верными помощниками в жизни.

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