Псковские сослуживцы возложили цветы к памятной доске Героя России Алексея Ширяева

14:22, 01 сентября 2020, ПАИ

На праздничной линейке, посвященной Дню знаний, сотрудники ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области возложили корзину цветов к памятной доске Героя России Алексея Ширяева у школы №12. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Сослуживцы почтили память о нем у школы, в которой учился Герой России. В честь его подвига образовательное учреждение получило название имени Алексея Ширяева.

Среди гостей на мероприятии, посвящённом началу нового учебного года, присутствовали главный врач городской поликлиники, депутат городской думы Галина Неваленная, руководство и преподавательский состав школы, учащиеся и их родители.

Открывая торжественную линейку, директор Виктор Аксенов пожелал ученикам удачи, успехов в освоении новых предметов, получении знаний, которые будут верными помощниками в жизни.