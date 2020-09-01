Денис Сачков назначен главным врачом службы скорой медицинской помощи в Псковской области

14:11, 01 сентября 2020, ПАИ

Экс-заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков назначен главным врачом службы скорой медицинской помощи региона. 1 сентября нового руководителя представила коллективу зампред комитета Надежда Рагозина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина напомнила, что её коллега окончил Смоленский медицинский институт, затем приехал в Псковскую область и работал главврачом Пушкиногорской районной больницы. С 2012 года был заместителем председателя комитета по здравоохранению.

«Вам всем вместе придётся решать имеющиеся задачи, они сняты не будут. Нацпроекты тоже придётся выполнять», - отметила Рагозина и поблагодарила коллектив станции скорой медицинской помощи за работу в период пандемии коронавируса.

«Только вместе мы сможем нормализовать работу службы, только вместе, никак поодиночке. Будем стараться», - сказал Сачков в ответном слове.

В этом году Денис Сачков в течение нескольких месяцев координировал работу Псковской городской больницы, замещая ушедшего на больничный главврача учреждения Алексея Васильева.