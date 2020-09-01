Наркокурьеры из Великих Лук попали в колонию строгого режима

14:20, 01 сентября 2020, ПАИ

Пыталовский районный суд и коллегия присяжных вынесли приговор по уголовному делу двоим жителям Великих Лук, которые пытались ввезти в Россию 100 кг гашиша, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В суде было доказано, что у обвиняемых заранее был план того, как они совершат преступление. Один из них признался и указал маршрут движения. Он рассказал, что на легковом автомобиле выехал из Российской Федерации в Чешскую Республику. Оттуда в тайниках автомашины они везли наркотическое средство.

Двое мужчин были задержаны на пункте пограничного контроля «Убылинка», расположенном в Пыталовском районе, сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области. Наркотики изъяты.

Наркокурьеры признаны виновными по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотических средств).

Преступники приговорены к 11 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в свою законную силу.