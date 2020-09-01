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Общество

Более 2 миллионов цветов было перевезено через границу с Латвией к 1 сентября

В преддверии 1 сентября на российско-латвийской границе в Псковской области контроль должностных лиц управления прошли более 2 миллионов цветов и 35 тысяч горшочных растений. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С 24 по 31 августа было проконтролировано 2,6 миллиона срезанных цветов и 35,5 тысячи горшочных растений из 13 стран мира.

Срезанные цветы были выращены в Нидерландах, Италии, Германии, Израиле, Кении, Колумбии, ЮАР, США, Эквадоре и Коста-Рике, а горшочные растения – в Бельгии, Дании и Португалии.

Цветы везли в Москву, Тюмень, Московскую и Ленинградскую области.

По результатам проведения первичного карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты выявлены не были. После прохождения необходимых процедур цветочная продукция направилась в места завершения таможенного контроля.

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