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Общество

Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»

Повышение иммунитета накануне сезона простудных инфекций, защита организма от пневмонии и различных бронхолегочных заболеваний для большинства из нас приобрели особую актуальность, в том числе и из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Один из эффективных способов профилактики заболеваний органов дыхания — галотерапия, или лечение искусственно воссозданным морским микроклиматом соляных пещер, рекомендуют врачи санатория «Хилово» (ссылка: https://hilovo.org/).

Восстановление организма с помощью соли имеет давнюю историю. В середине XIX века было замечено, что в соляных копях рабочие не болеют простудными заболеваниями.

Соляные комнаты «Хилово» обладают действительно чудодейственным эффектом, говорят пациенты, а врачи санатория утверждают, что, к примеру, после прохождения курса галотерапии люди, болеющие астмой, не испытывают приступов около полугода. И после пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией, приезжают восстанавливать организм в соляных пещерах «Хилово».

Морской микроклимат производит галогенератор, распыляя мелкодисперсную соль. Кристаллы соли, которые оседают на связках, содержат магний, медь, марганец, железо, цинк, селен, йод. В соляных комнатах поддерживается соответствующая морскому климату температура и влажность.

В одной из комнат соляное покрытие сочетается с шунгитом — это целебный черный минерал, уникальный природный камень России, не имеющий аналогов в мире. В шунгите содержатся антиоксиданты, которые активно борются с агрессивными свободными радикалами. Шунгит способствует лечению аллергии, диабета, помогает укрепить иммунитет, способствует лечению суставов и кожных заболеваний.

В течение тридцатиминутного сеанса пациенты в уютных креслах расслабляются, слушая музыку и вдыхая целебный воздух морского побережья.

Помимо галотерапии «Хилово» предлагает множество лечебных и восстанавливающих процедур с использованием сапропелевой грязи, электрического тока и ультразвука, всевозможные виды лечебных ванн, душа и гидромассажа, холодные и
горячие сауны, массажи.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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