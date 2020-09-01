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Общество

Мобильные телефоны фронтовикам вручили в Локнянском районе

В Псковской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны продолжают получать мобильные телефоны. Акция «Телефоны фронтовикам» проводится совместными силами партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Этот телефон поможет экстренно вызвать помощь в случае необходимости. В него занесены все необходимые для каждого фронтовика номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера.

Сегодня такие телефоны вручили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Борис Дьяконов и глава Локнянского района Нина Степанова четырем участникам Великой Отечественной войны в Локнянском районе.

В числе получивших новое устройство был Андрей Петрович Никонов.

На фронт Андрей Петрович попал в 1941 году после окончания пехотного училища, в звании лейтенанта. Он был направлен на Юго-Западный фронт командиром взвода. Участвовал в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, Кенигсберга. Никонов получил четыре ранения. Однако это не помешало дойти ветерану до конца войны.  После демобилизации в 1945 году он работал инструктором военного обучения, участвовал в разминировании территории Локнянского района. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга».

Также телефоны получили участники Великой Отечественной войны Анна Викторовна Сущевская, Леонид Степанович Белорусов и Владимир Васильевич Зуев.

«Мы благодарны нашим ветеранам Великой Отечественной войны за стойкость, мужество, самоотверженность, проявленные в те тяжелые для страны годы. Желаем им крепкого здоровья и благополучия», - поблагодарил Дьяконов ветеранов.

Напомним, что акция «Телефоны фронтовикам» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300 участников и инвалидов ВОВ в Псковской области.

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