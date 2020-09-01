В Псковской области стартовал второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020»
В период с 31 августа по 9 сентября на территории Псковской области сотрудниками полиции проводится второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, цель операции – выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.
В рамках проводимой операции правоохранительные органы осуществляют работу по выявлению незаконного выращивания и культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Действующим законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49. Кроме того, сообщение можно отправить через сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф.