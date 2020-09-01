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Общество

Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше

Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» Моглинской средней общеобразовательной школе и Тямшанской гимназии в первый день нового учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники завода подарили школам футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи и теннисные ракетки.

Валерий Середа

На торжественной линейке в честь 1 Сентября технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа пожелал всем учащимся новых открытий и отличных оценок, а педагогам — терпения и успехов. «Поддерживать молодых в их стремлении стать лучше  учиться, заниматься спортом, творчеством, наукой – это наша прямая обязанность. Как социально ответственная компания, мы готовы содействовать повышению культурного и образовательного уровней учащихся», — заверил Валерий Середа.

Весь коллектив завода «Титан-Полимер» присоединяется к поздравлениям коллеги и желает школьникам жажды знаний, отличных отметок и побед.

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