Дорожные полицейские подарили псковским школьникам светоотражатели
Дорожные полицейские подарили псковским школьникам светоотражатели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения городской полиции провели акцию «Будь ярким!». Она охватила 10 городских школ. Особое внимание уделялось ученикам начальных классов.
По пути в школу ребят встречала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Она напоминала школьникам основные правила поведения на дороге, вручала памятки, светоотражающие элементы и сладкие подарки. Страж порядка пожелала ребятам приятного путешествия в увлекательный мир знаний и успехов в учебе.