0
18:26
Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года
18:00
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
17:41
ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
17:38
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
16:48
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
16:16
Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»
15:44
1 сентября в Пскове (2 часть) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Дорожные полицейские подарили псковским школьникам светоотражатели

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Дорожные полицейские подарили псковским школьникам светоотражатели.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения городской полиции провели акцию «Будь ярким!». Она охватила 10 городских школ. Особое внимание уделялось ученикам начальных классов.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

По пути в школу ребят встречала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Она напоминала школьникам основные правила поведения на дороге, вручала памятки, светоотражающие элементы и сладкие подарки. Страж порядка пожелала ребятам приятного путешествия в увлекательный мир знаний и успехов в учебе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года
01 сентября 2020
Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
01 сентября 2020
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
01 сентября 2020
ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
01 сентября 2020
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
01 сентября 2020
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»
01 сентября 2020
Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»
1 сентября в Пскове (2 часть) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2020
1 сентября в Пскове (2 часть) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Надежда Рагозина: Денису Сачкову предстоит завершить работу по реорганизации скорой помощи
01 сентября 2020
Надежда Рагозина: Денису Сачкову предстоит завершить работу по реорганизации скорой помощи

Идет загрузка...