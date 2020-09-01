Неформальные встречи руководства со студентами станут традицией в ПсковГУ

17:06, 01 сентября 2020, ПАИ

В День знаний, 1 сентября, 30 первокурсников Псковского государственного университета встретились с руководством вуза. В неформальной обстановке участники встречи обсудили планы на будущее, строительство студенческого кампуса, молодёжную политику и многое другое. Ректор пообещала еженедельно встречаться с молодежью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

В своем приветственном слове ректор ПсковГУ Наталья Ильина заметила, что студент – это главный человек в университете, который сам создаёт вокруг себя комфортную среду. Ректор отметила, что двери ее кабинета и кабинетов проректоров всегда открыты для студентов, их вопросов и предложений. «Неформальные встречи с руководством будем проводить достаточно часто», – заверила она.

Ректор добавила, что хочет познакомиться со всеми академическими группами. «Молодёжка вместе со мной хочет встретиться со всеми лицом к лицу, – сказала она. – С кем-то в волейбол поиграем, с кем-то в шахматы, с кем-то музыкальный вечер устроим».

Псковский государственный университет отмечает в этом году День знаний с учётом методических рекомендаций Роспотребнадзора. Ведущие учёные провели для первокурсников научно-популярные онлайн-лекции, Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ запустил проект «Школа эффективного трудоустройства», а вечером старшекурсники устроят онлайн-концерт и дискотеку для своих юных коллег.