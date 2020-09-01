Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»

17:38, 01 сентября 2020, ПАИ

В рамках круглого стола на тему «Реализация новых механизмов и банковских продуктов в жилищном строительстве», который прошел 28 августа, представители Псковского отделения Сбербанка рассказали о запуске нового банковского продукта «Субсидирование процентной ставки по ипотеке».

В дополнение к государственной программе субсидирования застройщик предлагает субсидирование процентной ставки по ипотеке для тех, кто покупает жилье в жилом комплексе «Александрия» (застройщик ООО «СК «Возрождение-19»). Таким образом, будет возможно снижение процентной ставки по ипотеке для будущих новоселов – покупателей новостройки – всего до 1,2%.

Снижение ставки по ипотеке происходит за счет партнерской программы субсидирования ПАО Сбербанк и ООО СК «Скандинавия». Клиент получает дисконт за счет компенсации ставки по кредиту застройщиком по выбранной им квартире. Минимальная ставка составит всего 1,2% по программе «для семей с детьми» и 2,6% по программе господдержки на первые 2 года (ставки приведены с учетом сервисов «Электронная регистрация» и «Добровольное страхование жизни»). На оставшийся срок ставка будет базовой и составит 4,7% и 6,1% соответственно.

Для наглядности специалист Сбербанка привел пример с расчетом ипотечных платежей по субсидированной процентной ставке: допустим, клиент покупает однокомнатную квартиру стоимостью 1,7 млн руб. У него есть 225 тыс. руб. своих денег, и в кредит он готов взять еще 1,5 млн руб. Рассчитываем оптимальный срок ипотеки на 20 лет. В течение первых двух лет ежемесячный платеж составит всего 10,5 тысяч рублей. Доход заемщика при этом должен составлять не менее 21 тысячи рублей.

«Таких ставок по ипотеке у нас еще никогда не было», - отметил представитель Сбербанка.