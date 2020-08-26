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Пскович выступил на первенстве Европы по велоспорту во Франции

Псковский велосипедист команды GazProm-RusVelo, воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области Тимофей Шерстнев завершил выступление в составе национальной команды на молодежном чемпионате Европы в городе Плуэ (Франция), сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона.

Выступая в двух дисциплинах, Тимофей Шерстнев остался вдали от подиума: 21 место в индивидуальной гонке, сход в групповой.

Как пояснил велосипедист, после смены теплого итальянского климата на дождливый французский он подхватил простуду и не смог выступить в полную силу. Теперь Тимофея Шерстнева ожидает возвращение в Италию и участие в гонках в команде RusVelo.

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