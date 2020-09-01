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Общество

В Псковской области «Диктант Победы» проведут на 41 площадке

В Псковской области «Диктант Победы» проведут на 41 площадке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Всероссийская акция, к которой присоединится регион, состоится 3 сентября. Основные площадки расположены на базе ПсковГУ, проектного офиса «Команды 2018» и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Также будут действовать площадки на базе спецназа в Промежицах, в 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, во Владимирском Лагере, псковской Росгвардии, в двух СИЗО и четырех колониях на территории региона.

Заявки на участие в акции «Диктант Победы» в Псковской области подали уже более 2000 человек. «Это только те, кто приходил непосредственно на площадки, то есть записывался, не используя электронные ресурсы», - уточнили в пресс-службе партии.

По итогам акции все участники получат памятные дипломы с указанием набранных баллов. Те, кто примет участие в акции очно и наберет высокий балл, получат привилегии при поступлении в высшие учебные заведения.

Подробную информацию можно найти на сайте диктантпобеды.рф.

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