Первокурсникам ПсковГУ торжественно вручили студенческие билеты

18:17, 01 сентября 2020, ПАИ

30 первокурсников, поступивших в ПсковГУ с высокими баллами ЕГЭ, получили студенческие билеты и наборы брендированной продукции вуза из рук ректора Натальи Ильиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Ректор и руководство университета в неформальной обстановке встретились с молодым поколением студентов, чтобы обсудить планы на будущее, строительство кампуса, молодежную политику и многое другое.

«Учиться в родном городе мне гораздо комфортнее, чем, например, в Санкт-Петербурге или Москве. Я знаю, что в ПсковГУ достаточно хорошее образование, хорошая практика, хорошие преподаватели. Со многими мы уже познакомились сегодня», – поделилась своим мнением студентка 1 курса ПсковГУ София Киперман.

Псковский государственный университет отмечает в этом году День знаний с учётом методических рекомендаций Роспотребнадзора. Ведущие учёные провели для первокурсников научно-популярные онлайн-лекции, Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ запустил проект «Школа эффективного трудоустройства», а вечером старшекурсники устроят онлайн-концерт и дискотеку для своих юных коллег.