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Общество

Для подачи заявления на выплаты на детей до 16 лет осталось менее месяца

Псковским семьям с детьми до 16 лет осталось меньше месяца для подачи заявления на получение выплат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда РФ по Псковской области.

ОПФР по Псковской  области напоминает, что семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, производимыми в рамках Указов Президента РФ, ещё могут успеть подать заявление в срок до 1 октября 2020 года.

В Псковской области право на выплаты имеют более 80 тысяч получателей более чем на 107 тысяч детей. Всего с апреля по сентябрь на ежемесячную и единовременную выплаты семьям с детьми в регионе направлено более 2,2 млрд. руб.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной записи.

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