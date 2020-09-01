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Общество

Студенты ПсковГУ предложили создать творческую лабораторию в новом кампусе

Первокурсники ПсковГУ на неофициальной встрече с руководством ПсковГУ 1 сентября, во вторник, предложили организовать в строящемся кампусе зоны для развития в разных сферах деятельности.

Среди этих площадок они хотели бы видеть творческие студии, музыкальную комнату и коворкинг-зону. По мнению участников встречи, студенты смогут получать больше знаний в тех сферах, о которых не расскажут на лекциях. Кроме того, это позволит добавить креативности в студенческую деятельность.

Это предложение студентов одобрила ректор вуза Наталья Ильина. Кроме того, по ее словам, одна из зон будущего кампуса останется полуоткрытой для туристов. Это будет сделано для того, чтобы, приезжая, турист знал, что в нашем студенческом городке можно послушать живую музыку, посмотреть изобразительные работы студентов, попробовать кухню разных стран.

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