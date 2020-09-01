Ещё две улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту

19:04, 01 сентября 2020, ПАИ

В Острове на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы улицы Гастелло и Полевая. 1 сентября состоялась приёмка этих объектов, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Обе дороги вошли в нацпроект благодаря экономии на электронных торгах. Ремонтом занималось ООО «ДорСтройСервис» по контракту с администрацией Островского района на сумму около 7,7 млн рублей.

На эти средства подрядная организация привела в порядок 300 метров улицы Гастелло и 600 метров улицы Полевой.

На улице Полевой проведено устройство корыта под дорожное основание, песчаного основания толщиной 20 сантиметров, песчано-гравийно-щебеночного основания толщиной 25 сантиметров и основания из смеси щебня толщиной 5 сантиметров. На площади около 2,3 тыс. кв. метров выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой выполнен из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. Обочины укреплены смесью щебня и песка с гравием, установлен новый бортовой камень, нанесена разметка.

На улице Гастелло проведены аналогичные работы. Дополнительно на этой дороге в местах просадок сделан ремонт асфальтобетонного покрытия вручную. Кроме того, на этом объекте использовалась геосетка. Этот прочный материал обеспечивает надежную поверхность асфальтированной дороге, предотвращает появление трещин.