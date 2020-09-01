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Общество

Акция «Великое кино Великой страны» пройдет в Псковской области 2 сентября

Учреждения культуры Псковской области примут участие в акции «Великое кино Великой страны», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В рамках акции 2 сентября в районных кинозалах и культурно-досуговых учреждениях Псковской области зрителям покажут драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова.

Показы пройдут в Пскове, Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове, Дно, Пушкинских Горах, Печорах, Новосокольниках, Себеже, Бежаницах, Новоржеве и Порхове.

В Пскове показ состоится в 15:00 в медиа-холле театрально-концертной дирекции (улица Пушкина, 13). Пригласительные можно получить в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. При посещении необходимо использовать защитную маску.

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