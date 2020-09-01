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Общество

12 псковских школ присоединились к акции «Дети вместо цветов»

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области к акции «Дети вместо цветов» присоединились 12 школ, пишет газета «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на волонтёра благотворительного фонда «Алёша».

По его словам, заявки на участие в акции подали 12 школ региона, в том числе 6 из Пскова.

Акция «Дети вместо цветов» прошла уже в седьмой раз. В ней принимают участие десятки тысяч школьников со всей России. В прошлом году участниками акции стали 48 208 школьников.

В рамках акции 1 сентября учителям дарят один букет от всего класса, а сэкономленные от покупки остальных цветов деньги переводят в благотворительный фонд для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. В этом году все собранные в рамках акции средства фонд направил на лечение Маши Федоткиной, которая болеет спинальной мышечной атрофией.

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