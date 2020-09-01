Личный приём граждан возобновился в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

20:39, 01 сентября 2020, ПАИ

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возобновляет личный приём граждан, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета, приёмы будут проводиться в Пскове на улице Карла Маркса, 5 в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефону 8 (8112) 66-41-11.

Во время приёмов обязательно будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Вход в региональный комитет без маски запрещён, подчеркнули в пресс-службе.

Подробнее с порядком проведения личного приёма граждан можно ознакомиться здесь.