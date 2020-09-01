До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 сентября

21:08, 01 сентября 2020, ПАИ

2 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +17 до +22.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.