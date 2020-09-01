Умер народный артист России Борис Клюев

22:23, 01 сентября 2020, ПАИ

Актёр, народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Долгое время артист боролся с онкологическим заболеванием. Но, несмотря на болезнь Борис Клюев продолжал активно работать.

Информация о времени прощания и похорон будет объявлена позднее.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (ныне – Высшее театральное училище, институт, имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Учился в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Вениамина Цыганкова и народного артиста РСФСР Леонида Волкова.

С 1969 года – актёр Государственного академического Малого театра России.

За годы карьеры артист сыграл в более чем сотне спектаклей и кинофильмов. В частности, Борис Клюев исполнял роль графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» и Майкрофта Холмса, брата Шерлока Холмса. В последние годы полюбился телезрителям ролью в сериале «Воронины».