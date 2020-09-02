Рассекречены документы к 75-летию окончания Второй мировой войны

07:53, 02 сентября 2020, ПАИ

На сайте Минобороны России действует новый мультимедийный раздел «Закономерный финал» с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, которые рассказывают о завершающем этапе Второй мировой войны. Об этом пишет газета «Известия».

2 сентября 1945 года завершился крупнейший военный конфликт в истории человечества. Решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Посетители интернет-портала Минобороны смогут подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, других документов.