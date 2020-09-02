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Общество

206 млн рублей выделяет правительство на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области

206 млн 114 тысяч рублей выделяет правительство РФ на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области, сообщается на сайте кабинета министров.

Помимо Псковской области субсидию получат ещё девять регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере. Это Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика.

В результате на решение жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно направлено почти 2,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение выделить дополнительное финансирование на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Михаил Мишустин озвучил на заседании правительства 27 августа. Эти средства позволят обеспечить собственным жильём ещё около полутора тысяч ребят.

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