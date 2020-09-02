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Общество

Россияне стали чаще менять сотовых операторов

Тарифная политика сотовых компаний заставляет россиян активнее менять операторов, сохраняя при этом номера. В августе количество таких абонентов оказалось максимальным с начала года и составило 327,4 тыс. Это следует из данных подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), пишет газета «Известия».

Если в каждый из месяцев первого полугодия число переходов не достигало 300 тысяч, то в июле впервые превысило эту отметку, а в августе оказалось больше на 10%, чем в январе, и на 13% — чем в феврале. Интерес к переносу номера усилился после окончания пандемии, фактически показав отложенный спрос на эту услугу, объяснил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Во многом этому способствовали и сами операторы «большой четверки», объявившие о корректировке тарифов. Активность абонентов летом была связана с наступившими отпусками, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

У граждан появилось время и возможности сменить своего оператора на более удобного для поездок. Пользователи, стремясь сэкономить, также стали чаще использовать рычаги воздействия на сотовые компании: угрожая переходом к конкурентам с более комфортными ценами, они получали в итоге скидки на действующие тарифы и оставались со своим оператором.

За всё время существования услуги MNP с декабря 2013 года было подано 39 млн заявок на переход от одного оператора к другому с сохранением номера. При этом более 17 млн было удовлетворено, говорится в отчете ЦНИИС. Ранее «Известия» писали, что сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. 

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