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Общество

В России появится цифровая платформа для поддержки стартапов

В России появится цифровая платформа, предоставляющая доступ к государственной поддержке для технологических компаний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Ресурс объединит в себе все гранты и субсидии институтов развития, в результате чего стартапы смогут получить поддержку быстрее и с меньшей волокитой. Запуск платформы планируется на 2021 год. Правительство совместно с АНО «Платформа «НТИ», фондом «Сколково» и Фондом содействия инновациям разрабатывает концепцию «бесшовной» интеграции мер государственной поддержки институтов развития.

Предполагается, что в дальнейшем технологические предприниматели смогут направлять заявки на получение господдержки в упрощенном порядке (а именно — в режиме «единого окна») с помощью новой цифровой платформы. При этом она будет доступна не только стартапам: ресурсом можно будет воспользоваться на разных стадиях зрелости проекта, отметили в Минэкономразвития. Детали, а также стоимость создания нового ресурса пока прорабатываются, сообщили «Известиям» в аппарате правительства.

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