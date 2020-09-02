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Общество

За день до 75-летия умерла актриса Ирина Печерникова

Кадр из кинофильма "Доживём до понедельника"

1 сентября заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась на 75-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноведа и кинокритика Вячеслава Шмырова.

«Ирина Викторовна Печерникова скончалась, да, это так», - сказал собеседник агентства.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Поступила в Школу-студию МХАТ, уже на втором курсе была приглашена в спектакль «Зима тревоги нашей». В 1966 году по окончании школы-студии стала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. В. Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Также сыграла в таких фильмах, как «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Первая любовь», «По собственному желанию» и других.

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