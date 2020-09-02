Александр Нестерук предупредил псковичей о возможном всплеске коронавирусной инфекции

10:01, 02 сентября 2020, ПАИ

«Число новых случаев заболевших COVID-19 опустилось с 240 до 180, это лучше, чем две недели назад», – сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главный руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, подводя итоги прошедшей недели.

Однако, по его словам, это не повод расслабляться: снижение показателей заболеваемости пока не прогнозируется, наоборот, возможен новый всплеск по числу заразившихся коронавирусом. Александр Нестерук объяснил это тем, что вся страна проходит сейчас новый рубеж – 1 сентября, начало учебного года. Переход на третий этап ограничений, по мнению главного санитарного врача региона, пока преждевременен.

«Новых очагов заражений нет, но вспышки продолжаются с позапрошлой недели в четырёх точках – в Пскове, Острове, Псковском и Печорском районах и на отдельных объектах – в Псково-Печерском и Крыпецком монастырях, детском санатории «Гороховое озеро» и стоматологической клинике», – заявил главный санитарный врач Псковской области.