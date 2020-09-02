В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного

10:26, 02 сентября 2020, ПАИ

1 сентября около 10 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали подозреваемого в краже спиртного, об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Персонал магазина на улице Труда нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Был задержан 37-летний мужчина.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.