В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного
1 сентября около 10 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали подозреваемого в краже спиртного, об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Персонал магазина на улице Труда нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Был задержан 37-летний мужчина.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.