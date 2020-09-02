Системную работу по «перепрошивке» сознания белорусов наблюдает Александр Малькевич

10:39, 02 сентября 2020, ПАИ

Системную работу по «перепрошивке» сознания белорусов увидел первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич во время протестов в соседней стране. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live.

«Мы увидели в Белоруссии, что может делать сетка Telegram-каналов, общая аудитория которых уже более 2 млн человек. В рамках этой сетки есть каналы, которые адресно, например, работают на высмеивание власти. Но самое главное, мы видим системную работу по перепрошивке сознания белорусов. Страшнее всего именно перепрошивка с новым флагом, другими песнями, новыми героями. Символы, которые закладываются, чтобы через год или два получить миллионы белорусов, которые думают иначе. И это у них может получиться. Потому что встречной реакции от властей Белоруссии я не вижу», - подчеркнул Малькевич.