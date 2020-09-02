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Общество

Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой

Фото ПАИ

Проведение соревнований в Ледовом дворце Пскова на сентябрь не запланировано, однако арена работает с высокой загрузкой, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации директор учреждения Иван Штылин.

«Команды полноценно тренируются с 1 августа. Учебный год мы начали раньше, так было запланировано с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации», - рассказал Штылин.

«Пока соревнований мы не планируем. Команды возвращаются в форму после длительного перерыва. С учетом эпидемиологической ситуации, рекомендаций, которые комитет по спорту Псковской области будет давать, будем уже дальнейшую соревновательную деятельность планировать. Конечно, скорее бы хотелось вернуться к массовым мероприятиям, для нас это вопрос больной», - добавил директор Ледового дворца.

Иван Штылин подчеркнул, что на территории Ледового дворца соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, разработанные для учреждений в области физической культуры и спорта.

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