Безопасный подъезд к школам обсудили в региональной комиссии по безопасности дорожного движения

11:50, 02 сентября 2020, ПАИ

Вопросы безопасности детей на дорогах обсудили на заседании межведомственной комиссии при администрации Псковской области по обеспечению безопасности дорожного движения во вторник, 1 сентября.

В муниципалитетах региона обустроено 27 пешеходных переходов вблизи школ: установлены мигающие светофоры, ограждения, дорожные знаки. Для того чтобы «зебра» была более заметна, на 28 пешеходных переходах нанесли термопластик. Кроме того, сейчас монтируют освещение на дорогах в Опочке и Пушкинских Горах. Рядом с этими дорогами расположено четыре школы.

К новому учебному году муниципалитеты проверили маршруты движения школьников и подъезды к школам. В ходе проверки были составлены планы по устранению недостатков. До 1 сентября основные работы должны были завершиться, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Свои замечания по поводу состояния дорог возле учебных заведений высказали сотрудники ГИБДД. Устранением этих проблем должны заниматься собственники дорог. Для этого им направили перечень со всеми недостатками, выявленными в ходе проверки.

Также комиссия ознакомилась с отчетами глав районов, в которых проблемы с обеспечением безопасности на дорогах сохраняются. Руководитель комиссии, заместитель губернатора Василий Осипов дал поручение в кратчайшие сроки устранить недоработки.