Не на заборе: на улицах Пскова появились острые замечания жителей

12:38, 02 сентября 2020, ПАИ

На улицах Пскова появились острые и критичные замечания и предложения жителей о том, чего им не хватает в городе. Но написаны они не на заборе, а за стеклом.

«Покрыть территорию города электрозарядными станциями», «Преобразовать центр Пскова в пешеходный», «Снижение скорости в черте города до 20 км/ч» и так далее — от прикладных до «революционных» изменений родного города предлагают псковичи.

Так начинается информационная кампания «Псков — город, который слышит жителей». На центральных улицах Пскова начали появляться сити-форматы с реальными пожеланиями псковичей в адрес городских властей. Высказывания собирались с помощью опроса в рамках проекта «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам», рассказала корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь. Проект реализуется в рамках международной программы «Интеррег. Регион Балтийского моря».

Во время опроса кто-то больше обращал внимание на изменение благоустройства велосипедной стороны общества, кто-то говорил про очищение воздуха, кто-то — про создание новых площадок для отдыха. Самые интересные и часто повторяющиеся замечения были вынесены на баннеры.

«Наша цель — это налаживание диалога с жителями. Мы хотим показать жителям города, что мы их слышим и стараемся сделать жизнь лучше», - отметила Кристина Кобызь. Она добавила, что на каждом баннере есть qr-код, с помощью которого можно принять участие в большом исследовании по проблемам городской среды, результаты которого будут активно использоваться в работе властями Пскова.

Такие баннеры разместятся на 40 сити-форматах. Пока они появились вдоль Октябрьского и Рижского проспектов.