Уголовное дело завели на жителя Порхова с мачете

12:52, 02 сентября 2020, ПАИ

В Порховском районе прокурором признано законным возбуждение уголовного дела в отношении мужчины, угрожавшего знакомым своей супруги мачете, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Житель Порхова пришел домой и застал свою жену за употреблением алкоголя с ее друзьями. Порховчанину компания явно не понравилась, поэтому разгневанный муж схватился за мачете и начал угрожать собравшимся за столом.

В итоге ОД ОМВД России по Порховскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Горячему обладателю мачете грозит теперь до двух лет лишения свободы.