0
18:00
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
13:59
Публикуем видео: псковичка хотела спрыгнуть с моста Александра Невского
13:30
Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове
00:01
779 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
23:16
13-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках
18:42
Opel протаранил колонну военной техники
14:38
Пожилой водитель мопеда пострадал в ДТП в Островском районе
Еще новости
Происшествия

Уголовное дело завели на жителя Порхова с мачете

В Порховском районе прокурором признано законным возбуждение уголовного дела в отношении мужчины, угрожавшего знакомым своей супруги мачете, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Житель Порхова пришел домой и застал свою жену за употреблением алкоголя с ее друзьями. Порховчанину компания явно не понравилась, поэтому разгневанный муж схватился за мачете и начал угрожать собравшимся за столом.

В итоге ОД ОМВД России по Порховскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Горячему обладателю мачете грозит теперь до двух лет лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
01 сентября 2020
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
Публикуем видео: псковичка хотела спрыгнуть с моста Александра Невского
01 сентября 2020
Публикуем видео: псковичка хотела спрыгнуть с моста Александра Невского
Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове
01 сентября 2020
Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове
779 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
01 сентября 2020
779 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
13-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках
31 августа 2020
13-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках
Opel протаранил колонну военной техники
31 августа 2020
Opel протаранил колонну военной техники
Пожилой водитель мопеда пострадал в ДТП в Островском районе
30 августа 2020
Пожилой водитель мопеда пострадал в ДТП в Островском районе
Сразу три псковича умерли от коронавируса
30 августа 2020
Сразу три псковича умерли от коронавируса 1

Идет загрузка...