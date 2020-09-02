Муралы на ура - псковичи позитивно встретили граффити на стенах

13:21, 02 сентября 2020, ПАИ

Фестиваль граффити и арт-культуры «Плеск» в Пскове был позитивно встречен псковичами, так же как и появившиеся по его итогам муралы, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. «Атмосфера сложилась позитивная. Не было ни одного негативного отклика, чтобы кому-то категорично не понравилось. Почти все граффити приобрели народные названия», – отметила она, подводя предварительные итоги фестиваля.

Акция ещё не закончена, и художникам осталось доработать 2 объекта из 11. После того как граффити нарисуют, с помощью народного голосования будет выбрана тройка самых лучших работ, сообщила Наталья Плявинская.

«Нам важно оценить, что вообще нравится горожанам. Поэтому среди победителей мы проводим еще один тур, где будут определены первое, второе и третье места. Таким образом, мы поймем, какая стилистика больше нравится нашим горожанам, чтобы в дальнейшем развиваться в этих направлениях», – отметила она.

Цель фестиваля – выявить местных художников и показать возможности художественного граффити, что «это не вандализм, а искусство», подчеркнула Наталья Плявинская. Акция продолжится, если этого захотят жители города.

Всего для участия в конкурсе граффити для нанесения на стены технических сооружений города поступило 82 макета. Псковское агентство информации отобрало некоторые работы художников.