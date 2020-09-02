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Общество

«Россети» обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области

«Россети» обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области, строительство которых ведёт Минобороны РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Областная клиническая инфекционная больница находится в Пскове с отделением в Великих Луках. Медучреждения рассчитаны на 300 мест. Они оснащаются всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. 

Больницам потребовалось в сумме 2,3 МВт электрической мощности. В Пскове энергетики «Россети Северо-Запад» построили более 900 м кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции, в Великих Луках – 3,3 км кабельных линий 6 кВ.

Работы велись в условиях плотной городской застройки – 1 км кабеля проложили под землёй методом горизонтально-направленного бурения.

Всего компании группы «Россети» снабжают 292 медицинских учреждения, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19.

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