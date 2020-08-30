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Культура

Фотовыставка из собрания Пушкинского заповедника открылась в областной библиотеке

Николай Алексеев. В Михайловском. Октябрь

Выставка «Михайловское. Кабинет Пушкина» из собрания Пушкинского заповедника открыта в Псковской областной научной библиотеке. В экспозицию вошло 26 крупноформатных фотографий, на которых запечатлены не только кабинет поэта в псковской деревне, но и другие интерьеры дома-музея в Михайловском, виды родового имения Пушкиных. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

Название выставки апеллирует к известному высказыванию поэта о том, что «…Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет». Авторы снимков — фотохудожники, пушкиногорец Николай Алексеев и москвич Алексей Лазарев. Эта их совместная выставка экспонируется уже не впервые: её показывали как в России (Москва), так и в ближнем зарубежье (Молдова, Белоруссия).

Выставка будет открыта до 30 сентября.

До реконструкции Псковской областной библиотеки музей-заповедник «Михайловское» регулярно размещал свои выставки в её интерьерах. Среди них — фотоэкспозиция из ста любительских и профессиональных снимков к столетию со дня рождения С. С. Гейченко, большие подборки графических произведений Валентина Васильева, Энгеля Насибулина, Николая Предеина и других мастеров.

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