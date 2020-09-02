Новое здание скорой построят в Новосокольниках

15:11, 02 сентября 2020, ПАИ

В Новосокольниках планирует построить новое здание для Станции скорой помощи, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В среду, 2 сентября, в Новосольническом районе с рабочим визитом находятся председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач областной службы скорой помощи Денис Сачков.

Одной из целей визита является определение места будущего строительства станции. Предполагается, что постройка будет модульной, быстровозводимой. Напомним, подобным образом в муниципалитетах региона строят фельдшерско-акушерские пункты.

Губернатор Михаил Ведерников поставил задачу по модернизации системы скорой помощи в регионе. В частности, должна быть досконально отлажена система маршрутизации пациентов: от вызова в скорую до доставки в больницу.