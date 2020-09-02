В администрации Пскова презентуют проект стратегии развития города до 2030 года

15:30, 02 сентября 2020, ПАИ

Проект стратегии социально-экономического развития Пскова до 2030 года представляет команда разработчиков в среду, 2 сентября, на совещании в администрации муниципалитета. Разработкой проекта занималась специалисты РАНХиГС.

Разработчики проекта стратегии отмечают необходимость увеличения объемов жилищного строительства, благоустройства территории. Еще один важный исходный пункт стратегии - необходимо повлиять на сокращение численности населения Пскова.

По мнению авторов проекта, туротрасль должна стать ключевой в развитии города. Как следствие, важно развивать инфраструктуру для туристов с упором на пешеходную инфраструктуру.

Разработчики стратегии представили Индекс счастья псковичей, из которого следует, что в большей степени горожане не довольны доходами, гражданскими правами, но зато довольны качеством отдыха и образованием.

Авторы проекта стратегии развития муниципалитета предлагают три сценария развития города. Первый и базовый - сценарий комплексного развития Пскова через экономику, инфраструктуру и социальную среду.

Реализация стратегии разбита на три этапа. 2021-2022 гг. - восстановительный этап после коронавируса, 2023-2025 гг. - интенсивное развитие, 2025-2030 гг. - рост экономики и качества жизни населения.