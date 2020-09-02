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Спорт

Площадку ГТО откроют в деревне Соловьи

Малая спортивная площадка ГТО откроется в деревне Соловьи (Псковский район) возле здания филиала Стремуткинской средней школы, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышева. Открытие запланровано на 4 сентября.

Площадка возведена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Стоимость оборудования составила 3 млн рублей.

В 2020 в Псковской области по федеральному проекту появятся пять таких площадок ГТО: в Кунье, в поселке Ямм (Гдовский район), в Себеже, Невеле и Локне.

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