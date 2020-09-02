Как школы будут бороться с коронавирусом, в прямом эфире ПАИ-live расскажет Вера Емельянова

15:54, 02 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области начался учебный год: без торжественных линеек для большинства школьников, зато с многочисленными антикоронавирусными ограничениями.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live в среду, 2 сентября, в 16:00 расскажет, как система образования региона будет работать дальше. Кто снабдит школы масками и средствами защиты; как можно избежать скученности в работающих в две смены учебных заведениях; будут ли пускать в школы родителей; достаточно ли у нас в регионе школьных врачей? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в эфире проекта ПАИ-live.