Вера Емельянова стала гостьей ПАИ-live (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live в среду, 2 сентября, в 16:00 расскажет, как система образования региона будет работать дальше. Кто снабдит школы масками и средствами защиты; как можно избежать скученности в работающих в две смены учебных заведениях; будут ли пускать в школы родителей; достаточно ли у нас в регионе школьных врачей? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в эфире проекта ПАИ-live.