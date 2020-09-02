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Общество

ВТБ продлевает акцию по кредитам наличными под 7,5%

ВТБ продлевает действие текущих ставок от 7,5% по кредитам наличными и рефинансированию до 30 сентября 2020 года. 

«В этом году мы снизили ставки по кредитам наличными, чтобы поддержать отложенный спрос граждан после пандемии. Только за последние два месяца предложением воспользовались свыше 170 тысяч заемщиков, оформивших кредиты более чем на 100 млрд рублей. Осенний сезон традиционно является высоким: крупные покупки, ремонт, отпуск в бархатный сезон, новый учебный год создают потребность в дополнительных финансовых источниках. Поэтому мы решили продлить срок нашего предложения под 7,5%, чтобы у населения была возможность решить все свои финансовые вопросы выгодно и в срок», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Нецелевые кредиты остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За семь месяцев 2020 года ВТБ выдал около 600 тысяч кредитов наличными на сумму более 379 млрд рублей. Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

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