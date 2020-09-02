Участок улицы Леона Поземского в Пскове перекроют с 4 до 7 сентября

16:47, 02 сентября 2020, ПАИ

4 сентября с 20:00 до 6:00 7 сентября в Пскове в связи с проведением работ на инженерных сетях будет перекрыто движение автотранспорта по улице Леона Поземского от улицы Милицейской до Труда (Троицкий мост). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объехать участки можно будет по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов, улицам Звездной, Инженерной и Индустриальной.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.