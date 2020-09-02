Куда поехали псковские абоненты Tele2 после ослабления карантинных ограничений

16:50, 02 сентября 2020, ПАИ

Tele2 на основе big data проанализировала поездки клиентов из Псковской области в регионы России в первые два летних месяца. Несмотря на действие в регионе режима ограничений, общее число поездок псковичей по стране практически не изменилось. Оживление туристической активности началось в конце мая. Топ южных направлений для путешествий возглавил Краснодарский край, а вот Крым оказался только на третьем месте.

Жители Псковской области путешествуют по соседним регионам. После ослабления ограничений в начале лета 2020 года клиенты Tele2 в Псковской области активно перемещались за пределами домашнего региона: его покидали так же часто, как и в тот же период 2019 года. Основной вклад в рост общего числа путешествий внесли поездки псковичей по Ленинградской области, а также в Санкт-Петербург, Тверскую область и в Москву. Несмотря на то что количество путешествующих абонентов практически не изменилось, объем скачанного трафика за пределами домашнего региона вырос на 47%.

Число путешествующих на юг сократилось, но в начале июля количество поездок пошло вверх. Эпидемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на середину июля, когда псковичи стали чаще выезжать на юг России. Во вторую неделю июля число поездок в Краснодарский край, Республику Крым, Волгоградскую и Ростовскую области выросло на 49% по сравнению с предыдущей семидневкой. В конце июля этот тренд сохранился – плюс 16% за последнюю неделю месяца.

Среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край – туда отправились 59% путешествующих на юг псковичей.16% выбрали Ростовскую область, 14% уехало в Республику Крым, примерно 11% – в Волгоградскую область.

Несмотря на оживление туристического потока в середине июля и отсутствие возможности отдохнуть за границей, общее число поездок на российский юг снизилось по сравнению с прошлым годом почти в 3 раза год к году.

Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора, которые проводили ночи в Псковской области в феврале 2020 года – до начала периода самоизоляции. Этот критерий специалисты по анализу данных ввели для объективности оценки – чтобы в выборку попали клиенты оператора, которые постоянно проживали в регионе до начала пандемии. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.