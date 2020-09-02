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Общество

Основную ошибку разработчиков стратегии развития Пскова озвучили в администрации города

Основную ошибку разработчиков стратегии развития Пскова озвучил декан финансово-экономического факультета ПсковГУ Михаил Николаев. Об этом с совещания в администрации города сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, ошибочно, говоря о развитии Пскова, делать ставку на туристическую отрасль. «Доля рабочих мест в этой сфере по области - 2,4%, причем в основном это низкооплачиваемые и низкоквалифицированные специалисты», - обратил внимание Михаил Николаев.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что туризм не стоит, но и про остальные отрасли забывать нельзя, в том числе про обрабатывающую промышленность. 

Начальник отдела делового образования и консалтинга Торгово-промышленной палаты Псковской области Надежда Зубова указала разработчикам на отсутствие в документе о социально-экономическом развитии Пскова до 2030 года глубокого экономического анализа, без которого невозможно рассуждать о собственно развитии. «Стратегия выглядит абстрактной. половина предприятий, в том числе из туристической сферы, не проанализированы. Не надо выдумывать какие-то дополнительные кластеры, надо сохранять и развивать имеющиеся отрасли и предприятия», - добавила она.

Разработчики стратегии из РАНХиГС, в свою очередь, настаивали, что локомотивы развития города, обозначенные в стратегии, - промышленность, логистика, образование и туризм: «И самым большим потенциалом обладает именно туризм».

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