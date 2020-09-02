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Общество

Дети с малейшими признаками заболевания не должны попасть в школу — Вера Емельянова

Дети, у которых есть малейшие признаки заболевания, не должны попасть в школу, подчеркнула первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельнова в эфире ПАИ-live.

«Между образовательными и медицинскими организациями будет оперативная связь. Всю работу будут осуществлять медики в школах, там, где нет, - работники медорганизаций. Самая главная задача - чтобы дети, у которыъ минимальные признаки заболевания, в школу не попадали», - отметила Вера Емельянова.

«Такой ребенок будет изолирован, родители будут проинфорированы, в течение двух часов такая работа проводится. Если сложные случаи - госпитализация. Надеемся, что никаких сбоев в такой работе не произойдет», - рассказала она.

В случае если в классе будет выявлен ребенок, заболевший коронавирусом, весь класс отправится на 14-дневный карантин. «Только конкретный класс, не школа. Надеемся, что таких случаев не будет”, - подчеркнула Вера Емельянова.

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